Concerto di fine anno con Elisa a Jesolo | biglietti in prevendita

Nordest24.it

I Verdena hanno iniziato la loro attività aanni '90, alle soglie del nuovo millennio; sono ... Non si "passa per caso" ad undei Verdena. Il loro show è un atto liberatorio, uno sfogo tra ...In Piazza XX settembre nelsettimana tanti eventi, musica e divertimento per tutte le ... Sempre in teatro sono previsti numerosi eventi, tra cui ildel 1° gennaio dalle ore 17. Anche ... Elisa a Jesolo con il “Concerto di fine anno” JESOLO - Sarà Elisa, cantante, musicista e produttrice musicale, la protagonista del «Concerto di fine anno» di Jesolo, in programma al palazzo del turismo della ...E' stato emozionante, per lunghi momenti, non vedere la selva di cellulari levati al cielo a riprendere momenti del concerto. Quasi straniante abituati ... è un ritorno alla fine degli anni Settanta ...