Ciclismo | Samuele Battistella | “Noi italiani diremo la nostra in un paio d’anni Quest’anno mi è mancata la freddezza mentale”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente a Rossano Veneto, fresco di rientro da Singapore prima e Saitama dopo dove è stato invitato per correre i Criterium del Tour de France.ha ricominciato ad allenarsi da circa dieci giorni, dopo un mese di stop, lo ha fatto in modo abbastanza blando in vista della prossima stagione che sarà per lui fonda: “Voglio vincere molto e rifarmi da, ho fatto tantissimi piazzamenti ma non sono purtroppo riuscito ad alzare le braccia al cielo. Ho la giusta grinta e cattiveria per poter fare un’ottima stagione“. Che voto dai alla tua stagione? “È stata una stagione veramente buona, dopo tutti gli stop che ho avuto era difficile recuperare bene. Quindi direi un 7, ma solo perché non sono riuscito a vincere altrimenti sarebbe stato un ...