Atalantini Mondiali | Pasalic gioca un tempo con la Croazia | ma non incide

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Qatar. Con quattrotori su quattro in campo nella prima partita del Mondiale, l’Atalanta può dirsi orgogliosa. Vincenti De Roon e Koopmeiners con l’Olanda, protagonista Maehle con la Danimarca. E anche Marioha subito trovato spazio. Il 27enne non è partito titolare con la suaper il match contro il Marocco, ma è subentrato all’intervallo al posto di Vlasic – esterno d’attacco del Torino, uscito per infortunio. L’atalantino è andato a coprire il ruolo che era del compagno, ovvero quello di ala destra del 4-3-3, pur avendo caratteristiche estemamente differenti, in una posizione che comunque aveva già ricoperto in altre occcasioni. Dopo aver faticato a trovare i tempi delle posizione, il ct Dalic lo ha riportato più sulla trequarti nei minuti finali, ruolo in cui si è trovato maggiormente a suo agio. Complici i ...

In scena a fine gara gliKoopmeiners e De Roon, solo panchina per De Vrij e per Ballo - ... Il difensore del Liverpool, all'esordio assoluto in nazionale in una gara di Europei o, ...Edoné, birra e partita è un classico. Per glie non solo. Ma non sarà così per gli imminenti. Gli schermi del locale di via Gemelli, e così anche quelli del Bombonera Social Pub al Villaggio degli Sposi, non proietteranno ...Dopo de Roon e Koopmeiners, anche Super Mario è stato escluso dall’11 titolare della sua nazionale, contrariamente alle aspettative Niente maglia dal 1' per Mario Pasalic. La sua Croazia sfiderà il Ma ...Cos’è e come funziona Saot, il fuorigioco automatico ai Mondiali di Qatar 2022 Il Semi-Automated Offside Technology è lo strumento tecnologico che, attraverso telecamere speciali installate sui tetti ...