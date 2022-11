Messi bocciato dal Clarìn | «si è spento | era in modalità risparmio energetico»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Lionelha iniziato male la sua avventura nella sua quinta Coppa del Mondo.da La Nacion, viene giudicato impietosamente anche dalaltro quotidiano argentino. Per l’Argentina è stata una sconfitta storica, probabilmente più di quella del 90 contro il Camerun nella partita inaugurale di Italia 90. Non è stato un buon inizio. Affatto. Una disavventura. Elscrive il Qatar è l’altro posto del pianeta doveè adorato come un dio pagano. Lui, il migliore del mondo, è arrivato calmo e fiducioso, e si è offuscato con il passare dei minuti. Si è. È stato difficile per Leo interpretare la partita impostata dall’Arabia Saudita. Sembrava ammanettato dall’approccio tattico super zelante progettato dal francese Hervé Renard che non lo ha bloccato con una ...