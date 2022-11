(Di martedì 22 novembre 2022) Ildiha deciso di rivelare qualche dettaglio in più sul nuovo film horror in uscita l'anno prossimo, anticipando che "incontrerà". Si sta parlando dida qualche settimana ormai, complice il trailer dedicato e le dichiarazioni degli addetti ai lavori. Ildel filmWan, però, ha deciso di aggiungere nuova carne al fuoco paragonando il nuovo progetto a storie come. "Èche incontra", ha dettoWan, senza mezzi termini parlando di, durante una recente intervista con Empire Magazine. Ilha aggiunto: "Sono affascinato da tutte quelle ...

Questo cambio lascia campo libero adella Universal/Blumhouse e un film evento senza titolo ... Madame Webdiretto da S. J. Clarkson ( Dexter ) e basato su una sceneggiatura firmata da Matt ...è stato diretto da Gerard Johnstone (Housebound) su una sceneggiatura firmata da Akela Cooper (Malignant, The Nun 2, Luke Cage), nel cast cispazio per Allison Williams (Get Out - Scappa). ... M3GAN sarà una "fusione fra Annabelle e Terminator", secondo il produttore James Wan