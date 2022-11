Cassino | mangia un hamburger e si rompe un dente | dentro c’erano due chiodi Operato d’urgenza all’intestino

Leggi su tpi

(Di martedì 22 novembre 2022) Pesante inciin un fast food di, in provincia di Frosinone: un uomo stava masticando un panino acquistato in una nota catena quando all’improvviso ha sentito qualcosa di duro finire sotto unndolo. Ha sputato il boccone sul tavolo ed è apparso un chiodo, ma aveva appena ingerito un boccone prece, quando ha avvertito dolore nello stomaco. L’operaio che stavando dopo una giornata di lavoro è stato ricoveratoin ospedale a, in provincia di Frosinone, perché nel cibo c’era un secondo chiodo, che aveva ingerito, finendo nell’intestino. Dopo essersi spezzato il molare, l’uomo ha chiamato i soccorsi ed il 118 lo ha trasportato in ospedale, per sottoporre l’uomo ad un tac all’addome dove è stato scoperto ...