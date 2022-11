Calcio | maxi-recuperi ai Mondiali 2022 Collina aveva avvisato | “Conteggio più preciso | inaccettabili partite di 42 minuti”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Uno dei grandi temi di questi primi giorni del Mondiale didi Qatarè stato senza dubbio legato ai tantissimidi recupero assegnati dagli ufficiali di gara al termine di ogni frazione di gioco. Dagli 8aggiunti in Qatar-Ecuador al record assoluto di 27extra in Inghilterra-Iran, il datostupito un po’ tutti. Le decisioni hanno colto di sorpresa i più, nonostante Pierluigi, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, avesse chiaramente indicato che quella sarebbe stata la direzione per questo evento: “Abbiamo raccomandato ai nostri arbitri di essere più precisi neldeidi recupero, per compensare il tempo perso”., arriva il primo pareggio dei ...