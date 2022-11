Oroscopo del Sud | attenzione a Cancro e Gemelli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'di oggi è pieno di ottimismo! La buona fortuna vi sorriderà e vi aiuterà a raggiungere tutti i vostri obiettivi. Saprete come affrontare le situazioni difficili e riuscirete ad approfittare delle opportunità che arriveranno. Tutto questo grazie alla protezione degli dei! Ariete Hai un aspetto trasandato e l'aria di essere perennemente in ritardo. Non importa quanto tu ti sforzi, sei nato sfortunato! Toro Oggi sarà un giorno frenetico! Forse a causa della Luna in Ariete, incontrerai molti ostacoli lungo il tuo cammino. Sarai testardo e risolverai tutto da solo. Ma ne vale la pena?Non sarà un buon giorno, cari! Sarete particolarmente nervosi e agitati, e non riuscirete a tenere la concentrazione su niente. Forse è il momento di prendervi un po' di tempo per voi stessi, per rilassarvi e cercare di schiarirvi ...