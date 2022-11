Le monrealesi della New Gica stendono il Licata 3-0 e volano in classifica

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un appassionato e foltissimo pubblico ha assistito alla terza garaAsd NewMonreale, questa volta ai danniASD Volley, squadra blasonata per aver militato in passato in categorie superiori e che era temuta dalla compagine monrealese anche perché non si conosceva l’organico che avrebbe messo in campo. Le ragazzefin (Monrealelive.it)

