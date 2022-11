(Di lunedì 21 novembre 2022) Lunedì undi magnitudo 5.6 sull’isola di Giava, in, ha ucciso almeno venti, ne ha ferite centinaia e hato molti danni in diverse città, compresa la capitale Giacarta. L’è stato a, una città nella

Il Post

"Sono mortedi. Centinaia, forse migliaia di case sono state danneggiate. Finora, sappiamo di 44decedute", ha detto il portavoce dell'amministrazione locale nella città di ...Queste zone sono il prodotto di periodi di vulcanismo su larga scala della durata didi ... attraverso la divulgazione scientifica, una comunità dipiù informate e consapevoli. È anche ... Decine di persone sono morte a causa di un terremoto con epicentro a Cianjur, in Indonesia decine di edifici sono stati danneggiati, tra cui una scuola, un ospedale e diverse altre strutture pubbliche. Stando al bilancio di uno dei quattro nosocomi della regione, ha spiegato un portavoce ...Un nuovo weekend di successo per luoghi della cultura in città. Con file agli ingressi dei musei e un boom di turisti a San Gregorio Armeno. In migliaia per la via dei presepi. Gli artigiani chiedono ...