10 consigli per una spesa eco-friendly

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 novembre 2022) Anche un gesto quotidiano come quello di fare lapuò essere compiuto in modo più consapevole, così che ciascuno di noi contribuisca, nel suo piccolo, a una maggiore attenzione nei confronti del pianeta. Ecco allora 10 suggerimenti per unaeco-e sostenibile, che si possono seguire per scegliere i prodotti migliori, sia per la nostra salute che per quella del pianeta. 1. Frutta e verdura. Quando scegliamo questi prodotti, è sempre meglio preferire quelli di produzione locale, e di stagione. La produzione locale, infatti, sta a significare un minore dispendio di carburante ed energia per il trasporto di frutta e verdura. Questo vuol dire che i prodotti arrivano più velocemente dal campo alla nostra tavola, mantenendo più inalterate le caratteristiche organolettiche e nutritive. I prodotti di stagione, oltre a ...