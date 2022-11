Rugby | Test Match | Italia | un novembre da urlo Ora servono conferme guardando ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Si è chiuso ilinternazionale delno e gli azzurri di Kieran Crowley salutano con due vittorie e una sconfitta. Era il pronostico alla vigilia del presidente Marzio Innocenti, ma probabilmente ben pochi si sarebbero attesi quello che si è visto in campo tra Padova, Firenze e Genova. L’esordio con le Samoa era l’ostacolo più insidioso. Nonostante i pacifici fossero l’avversaria più scarsa, proprio il rischio di prendere sottogamba la partita era dietro l’angolo. Invece Garbisi e compagni hanno giocato una partita solida, mostrato fin da subito l’ottimo lavoro fatto in fase difensiva, mentre palla in mano hanno subito dato spettacolo dominando il. La sfida con l’Australia era quella in cui sognare, visti gli alti e bassi cui i Wallabies ci hanno abituato. E l’ha ...