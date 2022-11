Ordine d’arrivo F1 | GP Abu Dhabi 2022 | vince Verstappen | 2° Leclerc e vice-campione del mondo 4° Sainz

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Oggi pomeriggio si è disputato il GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per salire sul podio e per gli ultimi punti intensi di questa stagione. Si sono così anche delineate le classifiche del campionato piloti e di quello costruttori, ora si andrà in letargo invernale e si tornerà in pista tra tre mesi. Maxha vinto il GP di Abu. Ildelè scattato dalla pole position al volante della sua Red Bull ed è riuscito a primeggiare con grande disinvoltura, concludendo nel miglior modo possibile un’annata agonistica dominata in lungo e in largo. L’olandese è salito sul gradino più alto del podio precedendo Charles: ...