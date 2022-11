I “Supereroi del gol” ai mondiali …

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 20 novembre 2022) Tra tutte le emozioni che si possono vivere assistendo ad una partita di calcio, indubbiamente il gol ne rappresenta l’apice. Segnare un punto rappresenta l’essenza stessa del gioco, il suo scopo, quel momento di liberazione della gioia, quasi catartico, quello che unisce i giocatori in campo con le migliaia di appassionati che seguono il gioco Quando la sfera varca la linea è come se si abbattessero le barriere, si annullasse lo spazio tra il campo e gli spalti, fondendo in un unico corpo la squadra che ha segnato e i suoi tifosi. Inoltre, quel pallone che rende vano il tentativo estremo del portiere di evitarlo, in quel preciso momento evoca gioia e disperazione, sorrisi e lacrime, in una dicotomia infinita. Non conta se si gioca nei grandi stadi o nei più sperduti e polverosi campetti di periferia: la gioia di quel momento è sempre la stessa. Tutta questa serie di emozioni è ...