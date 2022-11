E’ morto lo storico Brunello Vigezzi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 novembre 2022) Lo, autorevole studioso della Grande Guerra, che ha dedicato importanti ricerche al dibattito tra interventisti e neutralisti, e dell’Italia giolittiana, èa Milano all’età di 92 anni. E’ stato anche uno dei maggiori innovatori in Italia della storia delle relazioni internazionali a partire dagli anni ’60, soprattutto grazie ai suoi studi sul ruolo dell’opinione pubblica nelle scelte di politica estera. Nato a Brezzo di Bedero – Luino (Varese) l’11 luglio 1930,si era laureato in Lettere all’Università di Milano nel 1955 e poi era stato allievo dell’Istituto di Studi Storici “Benedetto Croce” di Napoli. Dal 1956 al 1962 è stato coordinatore del Seminario di Specializzazione in storia delle relazioni internazionali presso l’Istituto per gli Studi di Politica ...