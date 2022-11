Vlahovic in gran forma | esplode la polemica | “Guarito misteriosamente”

Virgilio Sport

...di Dusan. Entrato nella ripresa al posto di Zivkovic ha lasciato subito il segno. Prima un assist per Tadic per il gol del 2 - 1, poi dopo solo un minuto è lui stesso a segnare con un...Domenica è ilgiorno. Quello in cui assisteremo alla gara inaugurale (ore 17) tra i padroni di ...non possiamo non menzionare Mitrovic della Serbia - che per alcuni sarà più decisivo di- ... Mondiali, Qatar 2022: Vlahovic rinato con la Serbia, in fermento i tifosi della Juve 3 gol e tre assist. Questo è il bottino complessivo di Vlahovic e DiMaria nelle partite premondiale che hanno disputato. Avversari modesti, Arabia Saudita per l’argentino e il Bahrein per il serbo, ma ...Il centravanti bianconero, che ha saltato le ultime gare di campionato, è apparso in gran forma nel test pre-Mondiale con la Serbia ...