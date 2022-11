Ucraina | Medvedev | “Zelensky rifiuta colloqui di pace per paura di essere ucciso”

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrdi impegnarsi adicon la Russia “perdi”. E’ quanto sostiene l’ex presidente russo Dmitryin un post su Telegram, nel quale sottolinea che la riluttanza dell’Occidente ad accusare la Russia didietro il missile esploso in Polonia è “un sintomo” della sua stanchezza nei confronti del governo ucraino, e in particolare di, che “continua a peggiorare la situazione, a lamentarsi e a chiedere più soldi e più armi”. Gli Stati Uniti, l’Unione Europea e la Nato non vogliono una “rottura definitiva” con la Russia, che potrebbe scatenare la terza guerra mondiale, ha affermato ancora ...

...in Kazakhstan - costretti a chiudere anzitempo per via di un presunto infortunio occorso a... Lo dimostrano le Nitto Atp Finals 2022 in tempo di guerra russa all'. Finali cominciate con ......il sostegno senza riserve al regime nazionalista dell'", dato che "l'America ha sempre abbandonato i suoi amici". Così il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry. Il ...(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rifiuta di impegnarsi a colloqui di pace con la Russia “per paura di essere ucciso”. E’ quanto sostiene l’ex presidente russo Dmitry Medvedev in ...Attacco missilistico nella notte nella cittadina della centrale nucleare. Mosca ha mostrato alcuni video di 10 soldati uccisi da ucraini e l'Onu ha fatto sapere che li sta esaminando. Da Kiev non è ar ...