Traffico Roma del 19-11-2022 ore 09 | 00

(Di sabato 19 novembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàal momento sulle strade della capitale e quel poco risulta scorrevole scorrevole la circolazione anche sul Raccordo Anulare giornata è comunque difficile per gli spostamenti sulle strade del centro questa mattina dalle 10:30 alle 13:30 in Piazza della Repubblica a spingere a lungo via delle Terme di Diocleziano via Amendola via Cavour Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e via dello Statuto per arrivare in Piazza Vittorio Emanuele la chiusura delle strade si comporterà La deviazione delprivato e dei mezzi del trasporto pubblico altro corteo è previsto nel pomeriggio dalle 15 alle 18:30 che partendo da piazza dell’esquilino giungerà a Piazza della Madonna Loreto accanto a Piazza Venezia percorrendo via Cavour Largo ...