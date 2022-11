Nico Fidenco | morto a Roma il compositore e cantautore | aveva 89 anni | sue sigle storiche dei cartoni

RaiNews

AGI - È morto a 89 anni il cantautore. 'Apprendo con dolore della morte di- scrive in una nota il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - importante cantautore e compositore di colonne sonore famosissime e ...Morto questa notte a Roma, all'età di 89 anni, il cantautore e compositore, famoso per la hit del 1961 "Legata a un granello di sabbia" e per essere stato autore e interprete di alcune delle più celebri sigle dei cartoni giapponesi. Notizia in ... È morto Nico Fidenco, aveva 89 anni roma 03/10/2008 studi de paolis trasmissione televisiva i migliori anni - nico fidenco cantare occhiali sole ( - 2010-09-24, Vincenzo Landi Arc / ipa-agency.net) p.s. la foto e' utilizzabile nel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...