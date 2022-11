L'HuffPost

Una crisi politica interna, una diplomatica appena scoppiata con la Grecia e un'altra ancora di carattere umanitario rendono la Libia un problema per tutti. Innanzitutto per i libici, vittime di uno ...Il ritiro da Kherson è sembrato segnare una svolta , concomitante con ledi metà mandato ... Dio infatti "non chiede coseo ingiuste" e non è impossibile "rompere il circolo vizioso"... Elezioni impossibili, minacce militari, esodo in aumento. La Libia è un problema per tutti Con l'83,8% è stata eletta presidente di Azione l'ex ministra per il Sud Mara Carfagna. Lo ha deciso l'assemblea nazionale del ...Una crisi politica e sociale che nessuno neanche si avvicina a risolvere. La tensione è altissima, permane l'incubo della guerra civile. Sul campo ci sono ...