Ultime Notizie – Casa Surace in lutto | è morta Nonna Rosetta

(Di venerdì 18 novembre 2022)per, è. A darne notizia è lo stesso gruppo di videomaker campani su Facebook. “Addio– scrivono in un post dedicato alla 89enne -. Ti chiamiamo, perché per tutti noi sei stata veramente una, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai e ti salutiamo con leparole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao,”. Un post accompagnato da un coro di ‘noo’ ed emoticon di cuori ...

Il Sole 24 ORE

( COVID: LEIN DIRETTA) I dati emersi dall'indagine approfondimento Covid in Italia e nel mondo, ledi oggi 18 novembre. DIRETTA Sono questi, dunque, i principali risultati ...TEMI: cibo sintetico coldiretti fvg massimiliano fedriga fvgfriuli venezia giuliafvg raccolta firme cibo sintetico Stefano ZannierStagione invernale al via, in ... Ucraina ultime notizie. Ucraina, quasi la metà del sistema elettrico fuori uso Appare sul monitor Roberto Andò, che firmò un docu sugli 80 anni: "Rosi è materiale del futuro, non certo del passato. E' stato un combattente del cinema. Negli ultimi anni non trovò interlocutori di ...Il Barcellona studia le prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato e avrebbe puntato il suo mirino su un obiettivo della Juventus Le ultime gare della Juventus fanno ben sperare i tifosi e ...