Tetto al contante | dal DL Aiuti quater alla Legge di Bilancio la sostanza non cambia | 5 000 euro dal 2023

(Di venerdì 18 novembre 2022) ...attualmente in vigore Anno 2.0002022 1.000A distanza di una settimana dconferenza stampa di presentazione il Decretonon è stato ancora pubblicato in Gazzetta ...

Dopo le ultime polemiche sull'innalzamento delal, il decreto - legge Aiuti quater (v. Staffetta 17/11) è stato chiuso. Il provvedimento è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale e sarà pubblicato questa sera, in tempo per la proroga ...fissato a 5.000 euro dal 2023: la novità dal DL Aiuti quater alla Legge di Bilancio Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 10 novembre il Decreto Aiuti quater , le novità ...In questa edizione: Manovra da 30 mld, slitta il tetto al contante, Autonomia, regioni divise, Corea del Nord lancia un missile, ira di Tokyo, "La guerra in Ucraina è anche affare vostro", Roma, tre ...Tra le misure attese ci sarà il nuovo tetto al contante a 5000 euro, lo stop alla Fornero e la revisione del reddito di cittadinanza. Ne parliamo con Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia e ...