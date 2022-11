Polonia vieta ingresso a delegazione russa per vertice Osce

(Di venerdì 18 novembre 2022) Laha rifiutato l'sul proprio territorio allache avrebbe dovuto partecipare alministeriale dell'in programma il 2 dicembre a Lodz: lo ha reso noto il Ministero degli Esteri polacco, senza fornire ulteriori dettagli.In seguito all'invasionedell'Ucraina lae le Repubbliche baltiche hanno annunciato lo scorso settembre una limitazione temporanea dei visti didei cittadini russi, anche se in possesso di visti europei.

la Repubblica

Nell'Ue, i maggiori importatori di gas russo sono stati la Germania (19 mld), i Paesi Bassi (11,1 mld), l' Italia (8,6 mld), la(7,4 mld) e la Francia (5,5 mld) I proventi di queste ...Mosca, 8 nov. - Il governo russo ha approvato un elenco di 74 società straniere con le qualidi intrattenere rapporti di cooperazione a livello militare e tecnico, nel quadro della sua ...,... Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 16 novembre In Qatar vorrebbero vietare gli alcolici. RAbiot spera nel rinnovo con la Juve. La Polonia scortata da due F16 in volo per Doha. Lo United risponde a Ronaldo ...Il re Borrell e a questo tragico incidente il risultato della ennesima massiccia ondata di attacchi missilistici sferrati dalla Russia sulle città ucraine che hanno preso di mira civili e ...