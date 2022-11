L’euforia pas dosé di CdB | tessera n 1 della Moratti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Può sempre valere l’opzione pas, il dosaggio zero dell’interpretazione senza fronzoli: quello di Carlo de Benedetti, via Cazzullo, potrebbe essere il baciomorte a Letizia. E’ già capitato altre volte. Però un CdBnumero uno del Pd che dà di “partito di baroni” al Pd e si intesta – noblesse oblige – lanumero uno del PdM, partito, sono bollicine. CdB, “che ha sempre una buona parola per tutti”, ha stappato: le democrazie sono minate da due mali, le crescenti disuguaglianze e la distruzione del pianeta: “Un partito progressista che non mette in cima questi due punti non serve a niente, e infatti fa la fine del Pd; che ha conquistato la borghesia e ha perso il popolo”. E detto da uno che ha speso una vita e un impero ...