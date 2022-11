Karsdorp dalla Roma alla Juve | a gennaio si fa lo scambio

...vi avevano già anticipato il nome di Hector Bellerin come papabile per il dopo. L'olandese ... Bellerin era stato già sondato nell'estate del 2021Roma, ora sta valutando il da farsi e per ...1 Come riportato dal quotidiano Il Tempo , Rickè finito anche nel mirino di Lione e Marsiglia in Ligue 1 . Tenuto sotto osservazioneJuve, l'olandese lascerà la Roma a gennaio dopo le accuse di Mourinho .Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, agli emiliani piacciono Rick Karsdorp e Eldor Shomurodov. Sull’attaccante uzbeko c’è anche l’interesse della Cremonese. TagAS Roma Bologna Cremonese ...come il caso Karsdorp e il possibile addio di Shomurodov. Ma anche per rinforzare la rosa di Mourinho. Che ha dato il via libera per la prima potenziale operazione in entrata. Roma, arriva Bellerin