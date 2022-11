(Di venerdì 18 novembre 2022) Basta con il foiesulle tavole di tutte le residenze reali britanniche. A suggellare laè reIII, sovrano gourmand (in passato incline a prelibatezze gastronomiche come questa), ma ...

Agenzia ANSA

Impegnato da tempo in prima persona in favore di campagne per l'imposizione di standard più naturali e più umani nel settore degli allevamenti o dell'agricoltura, Carlo - 74 anni, succeduto a ... Il sovrano britannico ha bandito il fegato d'oca dai menù delle dimore dei ... Gb: Carlo vieta fois gras a corte, svolta dal re ambientalista - Europa (ANSA) - LONDRA, 18 NOV - Basta con il foie gras sulle tavole di tutte le residenze reali britanniche. A suggellare la svolta è re Carlo III, sovrano gourmand (in passato incline a prelibatezze ... Mangiare fegato d'oca sarà vietato nella Corte d'Inghilterra. Lo ha deciso Carlo III, il nuovo sovrano "animalista" ha infatti scelto di accogliere la richiesta delle associazioni animaliste ...