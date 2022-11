F1 | con le prime due prove libere prende il via l’ultimo weekend dell’anno Si accendono i riflettori a Yas Marina

(Di venerdì 18 novembre 2022) Si alza ufficialmente il sipario, e si, sull‘ultimo fine settimana della stagione nella massima categoria del motorsport. Con ledue sessioni dioggi andrà in scena il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Si inizierà alle ore 11.00 italiane (le ore 14.00 locali) con la FP1, mentre il secondo turno scatterà alle ore 14.00, per ledue ore di lavoro sul tracciato di Yas. Dopo otto intensissimi mesi va a concludersi l’annata della Formula Uno, e lo farà nella maniera più serena possibile. Dopo le vibranti e clamorose emozioni di un anno fa, con lo storico duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, questa volta l’unico quesito sarà su chi coglierà ...

Wired Italia

... vi ricordiamo che i primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti , e che Amazonvi garantirà anche l'accesso a molti altri servizi aggiuntivi , non ultimo AmazonVideo ,cui ...... anche e soprattutto grazie alla combinazione tra la tecnologia Quantum Dot, e la compatibilità...! VEDI SU AMAZON Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte! Eventi " Amazon... Celebrity Hunted 3: un'edizione super tech Le prime ieri mattina a essere uccise dall'assassino che poi si ... Sessanta metri quadrati al civico 38. Un piano rialzato arredato con luci rosse e un letto circolare. La discrezione era assicurata ...A partire da questa sera una nuova perturbazione si avvicinerà all'Italia portando le prime piogge sulle aree tirreniche in ... Su queste regioni non sono esclusi temporali di forte intensità con ...