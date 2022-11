Roma | due donne trovate morte | si indaga per omicidio

donne sono state trovate morte a , in via Augusto Riboty , apassi da piazzale Clodio. Entrambe decedute, una sul pianerottolo di casa e l'altra all'interno dell'appartamento. Si tratta probabilmente diprostitute: i condomini che hanno lanciato l'...donne di nazionalità cinese sono state trovate morte in via Augusto Riboty a, nel quartiere Prati. In base alle prime notizie una delledonne si trovava sul pianerottolo di un edificio e l'altra all'interno di un appartamento. Sul caso indaga la Polizia. Forse ...Due donne sono state trovate morte a Roma, in via Augusto Riboty, a due passi da piazzale Clodio nel quartiere Prati. Entrambe decedute, una sul pianerottolo di casa e ...Due donne di nazionalità cinese sono state trovate morte in via Augusto Riboty a Roma, nel quartiere Prati. In base alle prime notizie una delle due donne si trovava sul pianerottolo di un edificio e ...