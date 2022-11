Quattro rapine commesse e due tentate | carcere per un uomo a Pozzuoli

del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di un uomo gravemente indiziato di aver commesso, nel mese di febbraio del corrente anno,e di ...... gravemente indiziato di aver commesso, nel mese di febbraio del corrente anno,e di averne tentate due ai danni di alcuni distributori di carburanti dell'area puteolana. L'attività ...Quattro rapine e due tentate in un mese al distributore di benzina. Per questo, è scattato un arresto a Pozzuoli. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il bandito con il ...In data odierna, la Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – ...