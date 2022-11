Missili ucraini in Polonia Figuraccia di Letta e Calenda

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le bombe non erano russe. Poi quando si parla di “furia bellicista” fanno gli offesi e i più squinternati di loro accusano nel mucchio di essere filoputiniani. È passato un giorno ma non è arrivata nessuna scusa, nemmeno un rammarico da quelli che l’altro ieri sera, presi da arrapamento bellico, hanno fatto l’esatto contrario di ciò che dovrebbe fare un buon politico e un buon giornalista. Gira un video in cui una giornalista chiede a Biden “può dirci qualcosa suicaduti in?” e il presidente Usa risponde semplicemente “no”. Così, come converrebbe a un politico. Posseduti dalla furia bellica Renzi eaccusano la Russia di aver lanciato icontro la. Poi però zero scuse Mentre perfino il governo polacco chiedeva cautela e stava attento a non alzare i toni (che da ...