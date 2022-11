Incorvaia | la mamma di Micol fa esplodere una polemica e coinvolge Antonella e Oriana

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Polizia dei social questa volta è entrata in azione per una storia della madre di. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della figlia con scritto “Cenerentola” e subito dopo un collage di due immagini, una diMarzoli (prima della chirurgia) e l’altra diFiordelisi (che sembra sia una foto di diversi anni fa) con una didascalia particolare: “Sorellastre”. Su Twitter è scoppiata unae in molti hanno criticato ladella gieffina accusandola di voler prendere in giro due ragazze. Onestamente i poliziotti dei social dovrebbero darsi una calmata e ricordarsi che stiamo tutti commentando un reality. Giustamente non si possono utilizzare offese pesanti o discriminatorie dentro o fuori dalla casa, ma se mettiamo alla gogna ...