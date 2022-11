Due cinesi e una trans uccise nel quartiere Prati a Roma Ipotesi serial killer

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - Tre donnea coltellate. Tre prostitute colpite forse dalla stessa mano in due appartamenti a 550 metri di distanza l'uno dall'altro nelno di. Ad essere brutalmente ammazzate due cittadine di nazionalità cinese, presumibilmente di mezza età ma sprovviste di documenti, e Marta Castano, una 65enne colombiana. Il primo omicidio è avvenuto in un appartamento al primo piano di via Augusto Riboty, proprio davanti al tribunale di piazzale Clodio. Qui due donnesono state trovate morte. Secondo quanto si apprende, una delle due si trovava sul pianerottolo: forse era lì per scappare dalche poi l'ha uccisa. L'altra era all'interno di un appartamento. Entrambe sono statea coltellate sul corpo tra le 10.30 e le 11 di questa ...

Le vittime sonodonne asiatiche sulla quarantina, con ogni probabilità cittadine, e una cittadina colombiana di 65 anni. Sembra che tutte e tre lavorassero come prostitute: sono state accoltellate e si ...Qua ilavorano fino a un certo orario, intorno alle nove di sera. Poi tornano a casa, che ... Alle 19 circa, anche gli agenti della questura rimuovono i nastri da davanti ipalazzi.«Le due donne sono state uccise tra le 10.30 e le 11. Lo so per certo perché mi hanno portato la cucina e ho salito le scale a piedi ...Trovato un terzo cadavere a Prati: è una donna trans accoltellata al petto A pochi minuti dalle due donne cinesi trovate morte in strada in via Augusto Riboty… Leggi ...