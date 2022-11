Chiesa | indagine sull’Arcidiocesi di Baltimora | 600 casi di abusi su giovani in 80 anni

L'ha individuato 115 sacerdoti già perseguiti dalladi Baltimora in passato per abusi sessuali, più altri 43 sacerdoti "non identificati pubblicamente". L'inchiesta ha anche rivelato ...Le parole di San Paolo delineano l'atteggiamento che laoggi sta assumendo nei confronti di ... L'è stata affidata ad esperti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il rapporto ...Un'indagine di quasi quattro anni sull'Arcidiocesi Cattolica di Baltimora, nel Maryland, ha portato alla luce oltre 600 casi di abusi sessuali su giovani in 80 anni. Lo riporta il Washington Post. Per ...SCIMMIANotizie ONS•oggi, 17:20•Modificato oggi, 17:34Più di 600 casi di abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica romana italiana sono stati ...