Calciomercato Lazio | se parte Luis Alberto è pronto il sostituto | dalla Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Prima l’uscita di, poi le entrate. Le regole in casasono chiare. I biancocelesti valutano il centrocampista spagnolo 25-30 milioni di euro. Le richieste sono tante, ma quando c’è da arrivare al dunque il discorso si complica e lanon è intenzionata a scendere sotto i 20.Centrocampista, nel mirino Ilic Ivan Ilic è ilideale richiesto da Maurizio Sarri. Dopo le avance estive, è lui il primo nome per rimpiazzare l’eventualenza di. Classe 2001, il centrocampista serbo fresco di convocazione per i Mondiali in Qatar, è stato preso dal Manchester City. Nell’ultima sessione di mercato il Verona lo ha ...