Premio Liedholm | vince Shevchenko | “Un onore Fece esordire Maldini”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Andriy, ex attaccante del Milan, ha vinto l'11^ edizione del. Le sue dichiarazioni alla cerimonia di consegna

... "Lui al Milan come Lobanovskyi alla Dinamo Kiev" LU CUCCARO MONFERRATO - È l'ex campione rossonero Andriy Shevchenko il vincitore dell'edizione numero 11 delintitolato a Nils, ...CUCCARO - Un emozionato Andrij Shevchenko ha ricevuto oggi il, simbolo di sportività e lealtà nel calcio e nella vita. Accompagnato da Mauro Tassotti , campione del Milan e suo storico collaboratore, Shevchenko succede nell'albo d'oro ad altri ...L'ex bomber ricorda il Barone: 'Lui al Milan come Lobanovskyi alla Dinamo Kiev' LU CUCCARO MONFERRATO (ITALPRESS) - È l'ex campione rossonero ...Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, ha parlato così durante la consegna del Premio Liedholm ad Adniy Shevchenko: "Ho raccontato a Shevhcenko la storia del Barone Liedholm. Io credo che Sheva ...