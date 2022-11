LET’S SING 2023 disponibile

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’attesa è finita,è finalmente. La new entry dell’acclamata serie Karaoke èper Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, le console Xbox One – compresa Xbox One X – ed è giocabile anche su Xbox Series X/S.comprende tantissime hit e tutti avranno voglia di cantarle a squarciagola. Le top delle classifiche come “Happier Than Ever” di Billie Eilish, “Butter” dei BTS, “Bad Habits” di Ed Sheeran o “you broke me first” di Tate McRae daranno inizio alla festa. I fan Disney potranno intonare la loro perfetta versione di “We Don’t Talk About Bruno” tratta da Encanto. E per chi non può rinunciare ai grandi classici, saranno disponibili, tra le altre, “I want to break free” dei Queen o ...