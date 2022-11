Brindisi-Bari | incidente | coinvolti due tir e due auto Due morti | un ferito Strada statale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Per cause da dettagliare l’sulla379 all’altezza di Punta Penne. Due tir e duenel sinistro.un uomo ed una donna, coppia di Cavallino. Un. L'articolodue tir e due. Due, un proviene da Noi Notizie..

