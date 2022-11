Tom Felton racconta la sua adolescenza sui set di ‘Harry Potter’

Leggi su funweek

(Di martedì 15 novembre 2022) Per i fan del maghetto più celebre del grande schermo è stato Draco Malfoy, travolto da quella fama precoce che vivono gli enfant prodige del cinema. Ma chepuò aver vissuto chi ha dato volto e voce a un personaggio che ha fatto il giro del mondo, tanto da diventare una cosa sola? Perché per lunghi anni non c’è stato Draco senza Tom, ma soprattutto non c’è stato Tom senza Draco Malfoy. Da oggi, forse, le loro strade si separano definitivamente. Copertina Vallardi editore Dal 15 novembre è, infatti, in libreria con Vallardi Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un’da mago, in cui l’attore siin prima persona. Nato a Epsom, classe 1987, Tom recita sin da quando era bambino, ma è il set della saga di Harry Potter a fargli raggiungere la popolarità globale nel 2001 ...