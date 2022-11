Ex Inter e Roma | Sanchez e Veretout trascinano il Marsiglia VIDEO

...evitare che poi la partenza lanciata venga in qualche modo vanificata come accaduto all'(... il suo miglior inizio di stagione in assoluto prima di questo con il Napoli (mentre con lanel ...I CONVOCATI DEL MILAN I CONVOCATI DELLA JUVENTUS I CONVOCATI DELLA LAZIO I CONVOCATI DELL'I CONVOCATI DEL NAPOLI I CONVOCATI DELLAI convocati dell'Atalanta al Mondiale Mario Pasalic (...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Mattarella-Macron hanno avuto un lungo colloqui telefonico dopo l'incidente diplomatico tra Roma e Parigi sulla questione migranti; la Turchia ha arrestato una donna che avrebbe partecipato ...