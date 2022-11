ATP Finals 2022 | Novak Djokovic regala spettacolo e supera Tsitsipas in due set

(Di martedì 15 novembre 2022)delizia il pubblico di Torinondo in meno di due ore per 2-0 Stefanosnel primo turno del gruppo rosso alle ATP, offrendo una qualità di gioco degna del migliore cui il greco poco ha potuto: 6-4, 7-6 (4) il punteggio finale a favore di ‘Nole’. Quarta sconfitta subita danel corso di questa stagione per, con il serbo che si conferma di fatto la sua bestia nera. Francamente, però, quando gioca su questi livelli, tra ottime percentuali anche con la seconda di servizio (74% questa sera), palle corte imprendibili e difese a dir poco mostruose, c’è poco da fare per tutti. Il primo set si apre subito con un break diche non poteva spera in un ...

