A settembre debito pubblico in calo

Lo scorsoildelle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 16,2 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.741,6 miliardi. Lo rende noto Banca d'Italia nella consueta ...... della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio hanno complessivamente aumentato ildi 1,9 miliardi. In calo, sempre a, le entrate ...ROMA (ITALPRESS) – A settembre il debito pubblico è diminuito di 16,2 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.741,6 miliardi.A settembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 33,5 miliardi, in riduzione del 5,8 per cento (2,1 miliardi) rispetto al medesimo mese del 2021, ...