WWE | Kevin Owens si sarebbe infortunato in un live event

Zona Wrestling

... la loro storia è celebre anche per questa triste ragione, ma sono stati pur sempre campioni che si sono guadagnati un posto nella Hall of Fame dellavon Enrich, unico sopravvissuto della ...Prodotto dalla celebre e acclamata A24 , Zac Efron qui interpretaVon Erich aka Golden Warrior , un popolare wrestler statunitense inserito nella Hall of Fame dellaa partire dal 2009. ... WWE: Kevin Owens potrebbe essersi infortunato durante il Live Event di ieri Kevin Owens suffered a right knee injury at Sunday's WWE house show in Madison, Wisconsin, during a match with Austin Theory. We have confirmed that he suffered an MCL sprain. The way it was worded ...Becoming 'Mr. Money In The Bank' in WWE doesn't always equal championship gold. Some wrestlers just weren't able to capitalize on their MITB contract!