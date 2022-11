Nardella | mia candidatura ufficiale?Vedremo in prossime settimane

"Non mi tiro indietro, non nel lanciare un'autocandidatura, ma nel lavorare perché questo Pd si apra alle forze sociali, al mondo della cultura, al mondo dell'associazionismo", ha affermato...... in un 'ticket' che prevederebbealla presidenza del partito: 'Si fa fatica a pensare che una donna possa farsi strada senza un uomo che la spinge alle spalle, ma lastoria in politica è ..."Credo che la cosa importante oggi sia legare una leadership a delle proposte concrete, lavorando sulla massima apertura del Pd", e dunque "a questo mi candido, a dare un contributo di idee: poi sulle ...ROMA – “Raccogliendo parte delle considerazioni espresse dal sindaco di Firenze Dario Nardella – spiega il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi – darò il mio assenso perché alcune del ...