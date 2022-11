L' attore vuole querelare la Rai

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Memento audere semper”, il motto della Xª MAS, sul dorso; e sul petto il logo della Decima, flottiglia d’assalto che restò fedele ai nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Una maglietta, quella indossata da Enrico Montesano, 77 anni, durante le prove di Ballando con le stelle andate in onda in prima serata su Rai1, che ha suscitato sgomento e indignazione portando all’espulsione dell’romano dal programma. Tutti i concorrenti di “Ballando con le stelle” 2022 guarda le foto Leggi anche › Milly ...

