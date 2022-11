Iran | il parlamento invoca la pena di morte contro i manifestanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Noi, rappresentanti della nazione, chiediamo a tutte le autorità – compreso il potere giudiziario – di trattare i moharebin (gli autori del reato di moharebeh, ossia guerraDio) che hanno usato le armi come l’Isis per attaccare la vita e i beni delle persone, in un modo tale da servire da lezione, di eseguire il decreto divinoi moharebin, non importa da quali settori provengano, e di emettere sentenze qisas (retributive, ossia l’omicidio dell’omicida) per mostrare a tutti che le vite, i beni, la sicurezza e l’onore del nostro amato popolo sono una linea rossa non valicabile dal nostro governo e in modo da non essere clementi nei confronti di alcuno”. Così, il 6 novembre, si sono pronunciati 227 dei 290 deputati dell’assemblea consultiva islamica, iliano. Il capo del potere giudiziario, ...