GF Vip | Nikita fa i grattini a Daniele Wilma Goich esplode di gelosia | «Sono un carro armato | deve stare attenta perché la schiaccio» – Video

(Di lunedì 14 novembre 2022)- US Endemol Shine Dopo l”anomala’ infatuazione, perè arrivato il momento di essere gelosa diDal Moro. Sempre più ‘accecata’ dall’attrazione che sente di avere nei confronti dell’ex tronista veneto, la cantante si è infatti scagliata controPelizon, colpevole di aver fatto ieri sera degli innocential coinquilino (cosa che, tra l’altro, era già successa in passato). Unadel tutto surreale che ha fatto letteralmente sbroccare la. “Una persona che sta seduta qui, che fa iin testa… Non solo, ma lui era seduto qui e lei è venuta a sedersi vicino a lui. E poi guardava così. (…) Tutta una provocazione. Sai come mi passa sopra? Anzi, te posso ...

L'amore non ha genere, religione e soprattutto non ha età ed è per questo che al Grande Fratellola 77enne Wilma Goich si è presa una bella cotta per il 31enne Daniele Dal Moro . Settimana del ......suono originale - Blog Tivvù @blogtivvu_com Ginevra Lamborghini fa il tifo per Tavassi e Micol come prossima coppia del Grande Fratelloe svela di sostenere la "coppia" formata dae George ...Nelle ultime ore è emerso che Wilma Goich si è presa una cotta per Daniele Dal Moro, tanto da essere gelosa di Nikita Pelizon. Ma cosa sta succedendo nella casa del GF Vip È proprio vero: l’amore non ...Wilma Goich dopo aver confessato di provare interesse per Daniele Dal Moro al GF Vip, stamattina ha commentato le attenzioni di Nikita Pelizon per ...