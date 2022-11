Gerda Taro e Robert Capa | scatti del Novecento

A Parigi incontra la fotografa, un'esule tedesca con i suoi stessi ideali, diventa la sua compagna; insieme partono per seguire la guerra civile spagnola, lei morirà a Madrid. Capa ...... Capa incarnò per primo la figura del fotogiornalista come testimone che rischia la vita per essere sempre al centro dell'azione, dalle trincee spagnole - dove trovò la morte la compagna- ...Dall'11 novembre al 19 marzo 2023 il Mudec di Milano celebra il grande reporter di guerra con la mostra “Robert Capa. Nella Storia” ...I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. OK informazioni Orari: Lunedì 14.30 – 19.30. Martedì – mercoledì – venerdì – do ...