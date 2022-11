Can Yaman torna a farsi vedere in pubblico | fan rassicurate | arriva una lettera inaspettata

è sparito da ormai troppe settimane e i suoi numerosi fan sono più preoccupati che mai. Mentre i suoi sostenitori gli inviano una lettera sentita, chiedendo all'attore di rivelare il suo ...Ha fatto sognare milioni di follower la sua storia d'amore con, alla quale è seguito il flirt estivo con Giacomo Cavalli. Anche Loris Karius è finito spesso al centro del gossip per le sue ...Can Yaman finalmente torna a farsi vedere in pubblico, in un centro di fisioterapia a Budapest, e riceve una lettera sentita dai fan. Can Yaman è sparito da ormai troppe settimane e i suoi numerosi ...Le prime anticipazioni su Viola come il mare 2: nel cast oltre a Can Yaman e Chillemi, ci saranno delle new entry ...