Esterno Notte 2022 | ritratto umano

Leggi su locchiodelcineasta

(Di domenica 13 novembre 2022) Acclamato ai Festival di Cannes, New York e Londra, vincitore del Critics award for Best International Film all’International Film Festival di San Paolo, Brasile,è stato premiato agli EFA, gli Oscar europei, con l’Award for Innovative Storytelling (il premio per la narrazione più innovativa) a Marco Bellocchio. Source