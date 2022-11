Crollo Atalanta | l’Inter vince in rimonta trascinata da Dzeko

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 novembre 2022)incontro l’nel match della 15esima giornata in Serie A e raggiunge Lazio e Milan al secondo posto, in attesa delle partite delle dirette rivali. La squadra di Simone Inzaghi passa dall’Inferno al Paradiso nel giro di pochi minuti ed evita una pausa per il Mondiale di grande tensione. La compagine di Gasperini crolla dopo l’iniziale vantaggio e chiude l’anno con tre sconfitte consecutive. L’si schiera con Pasalic alle spalle di Zapata e Lookman,risponde con la solita coppia formata dae Lautaro Martinez. La gara è subito viva, parata di Onana su Koopmeiners. Il portiere è ancora reattivo su Palomino. Al 23? la gara si sblocca, l’arbitro fischia un calcio di rigore all’per un contatto De ...